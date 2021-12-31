اليوم السابع
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انهيار جزئي بكوبري كفر الجزيرة بكفر الزيات فى الغربية وكردون تمهيداً لإصلاحه.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:35 م
انهيار جزئي بكوبري كفر الجزيرة بكفر الزيات فى الغربية وكردون تمهيداً لإصلاحه.. صور انهيار جزئي لكوبري كفر الجزيرة للمشاة
الغربية مصطفى عادل

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وقع منذ قليل انهيار جزئي لرصيف كوبري كفر الجزيرة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بطول 50م دون أن يؤثر على حركة المشاة أو حركة السيارات أعلى الكوبرى، وفرض مجلس المدينة برئاسة المحاسب علاء بهنسي رئيس المدينة كردونا حول مكان الانهيار تمهيداً للبدء في أعمال إصلاحه.

من جانبه قال علاء بهنسي رئيس مدينة كفر الزيات لـ"اليوم السابع"، إنه تلقي بلاغا بحدوث انهيار جزئي في رصيف الكوبري، مبيناً أنه انتقل لمكان البلاغ وتبين انهيار أجزاء من الرصيف في نهر النيل.

وأوضح أن الانهيار بطول 50م ولم يؤثر على حركة المشاة أو السيارات بشكل عام، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق والكباري للبدء في أعمال إصلاحه مرة أخرى.

انهيار جزئي لكوبري كفر الجزيرة للمشاة وكردون تمهيداً لإصلاحه (1)
 
انهيار جزئي لكوبري كفر الجزيرة للمشاة وكردون تمهيداً لإصلاحه (2)
 
انهيار جزئي لكوبري كفر الجزيرة للمشاة وكردون تمهيداً لإصلاحه (3)

 


محافظة الغربية

كفر الزيات

كوبري كفر الجزيرة

انهيار كوبري كفر الجزيرة

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