انتظام الحركة المرورية بكوبري مصرف تلا ولجنة لإصلاح السور والتأكد من سلامته

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن كوبري مصرف تلا بكفر الزيات يعمل بشكل جيد مع انتظام الحركة المرورية عليه، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي للكوبري أكد أن الجزء الذي سقط من السور الحديدي وليس من جسم الكوبري.

ووجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة عاجلة من (هيئة الطرق، مديرية الطرق، مديرية الري، والإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الزيات) لمعاينة الكوبري وعمل مقايسة لإصلاح السور، وإعداد تقرير فني حول الجزء المنهار وصيانته لتأمين حياة وأرواح المواطنين.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بوضع حواجز حديدية تفصل سور الكوبري عن حركة السيارات مع منع عبور المشاة على الكوبري لحين إصلاحه، إلى جانب توجيه مديرية الري بالتنسيق مع ري المنوفية بتطهير المصرف نظراً لتبعيته للمنوفية.