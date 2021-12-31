الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح، على الفور انتشرت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع للتعامل الفوري مع مياه الأمطار المتراكمة والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق العمل بالوحدات المحلية القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقاً لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات، لرفع تراكمات المياه أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع استمرار انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

ومن الجدير بالذكر، أن معدات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار بمراكز ومدن وأحياء (الزقازيق - حي أول الزقازيق - القنايات - كفر صقر - القرين - ديرب نجم) توجهت للشوارع والميادين لشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلا عن مراجعه أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصا على سلامه المواطنين.



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (6)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (7)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (8)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (9)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (1)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (2)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (3)



انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالشرقية (4)