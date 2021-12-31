وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، أن حكومة الولاية أصدرت القواعد الجديدة مساء أمس الخميس، والتي تنص أيضا على قصر عدد الحاضرين للجنائز على 20 شخصا فقط.

وفي السابق، كان الحد الأقصى المسموح به لحضور التجمعات في الأماكن المغلقة 100 شخص، و250 شخصا للفعاليات الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو الدينية أو الأعراس التي تقام في الأماكن المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية "ماهاراشترا" سجلت 5 آلاف و368 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي عن عدد الحالات المسجلة في اليوم الذي سبقه والذي بلغ 1468.. وبذلك يكون إجمالي عدد حالات الإصابة في الولاية قد ارتفع إلى 6 ملايين و670 ألفا و754 إصابة.

كما سجلت الولاية 198 إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على مدار يوم أمس، لتصل حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في الولاية إلى 450 حالة.