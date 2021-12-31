المترو يعلن انتظام حركة الخطوط الثلاثة وتخفيض السرعة حالة سقوط أمطار غزيرة

كتب رضا حبيشى

أعلنت شركة المترو انتظام حركة قطارات الخطوط الثلاثة حتى الآن وعدم تأثرها بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، مع رفع استعداداتها لمواجة سقوط الأمطار المحتمل.

وأصدرت شركة المتر تعليمات شملت ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

كما تضمنت تعليمات التشغيل التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

كما شددت شركة المترو على التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة، وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.