السكة الحديد تعلن بدء التشغيل التجريبى للبوابات الإلكترونية بـ5 محطات غدا

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الإلكترونية ابتداء من صباح الغد السبت فى 5 محطات هى محطة مصر برمسيس ومحطة الجيزة ودمنهور وسيدى جابر والإسكندرية.

وقالت هيئة السكة الحديد فى منشور لها إن الهدف من هذه البوابات مواجهة دخول وخروج الركاب بدون تذاكر وتنمية إيرادات الهيئة.

والبوابات الإلكترونية تم تركيبها على كافة مداخل ومخارج أرصفة المحطات الـ5، ولن يسمح بالانتقال إلى الأرصفة سوى من خلال عبور هذه البوابات، ومخطط مع التشغيل الرسمى لهذه البوابات تضمين كافة التذاكر فى نظام الحجز بعد التعديل الذى يجرى العمل عليه شريط ممغنط تخزن عليه بيانات التذكرة من سعرها ومحطتي القيام والوصول وكذلك بيانات الراكب.

وتستهدف البوابات الإلكترونية منع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت، ويجرى تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأرصفة ليتم التحكم في كافة الركاب المتوجهة أو الخارجة من على الأرصفة، ومخطط تغطى كافة المحطات تباعا.

والبوابات الإلكترونية التى يتم تركيبها على مداخل أرصفة المحطات تتمتع بتكنولوجيا تسمح لها قراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملى التذاكر بعبور هذه البوابات سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية، وهو ما يتماشى مع مشروع الكارت الموحد الذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى الذى تخطط وزارة النقل لتطبيقه.