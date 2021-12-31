اليوم السابع
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الزراعة: قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضى الزراعية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:47 م
الزراعة: قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضى الزراعية إزالة تعديات على أراضى زراعية - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد جهاز حماية الأراضي اجتماعه التنسيقى بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة، برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لمناقشة جهود وقف التعدي على الأرض الزراعية .
 
يأتى ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
 
 أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم التشديد على إعداد قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية أياً كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية، والتنسيق معها، وكذا مراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مباني ومنشآت ومزارع إنتاج حيواني على الأرض الزراعية، وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية. 
 
كما تم التوجيه لدى الحاضرين بضرورة نشر كافة القرارات الوزارية المتعلقة بأعمال حماية الأراضي على لوحات بكافة الجمعيات والإدارات الزراعية، بالإضافة إلي ضرورة عمل قاعدة معلوماتية على أجهزة الحاسب الآلي بكل جمعية وربطها مع الإدارة والمديرية والوزارة وكذا المرور الميداني والمتابعة والتصدي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه لا تهاون أو تراخي في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وضرورة الإزالة الكلية وإعادة الأرض الي حالتها الزراعية حتى تصبح الإزالة ذات جدوى .

وزارة الزراعة

الأراضى

التعدى على الاراضى

الاراضى الزراعية

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