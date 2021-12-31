الرئيس الصينى يهنئ نظيره الروسى بالعام الجديد.. ويؤكد: نكثف التعاون مع موسكو

وقال الزعيم الصيني: "حققت الصين وروسيا أرقاماً قياسية جديدة في التجارة الثنائية؛ ونعمل على زيادة التعاون في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية في قطاع الطاقة وفي مجال الفضاء" -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار شي إلى أن الصين وروسيا أكملتا بنجاح عام التعاون العلمي والتقني. وشدد على "أننا نتفاعل بشكل وثيق في الشؤون الإقليمية والدولية، ونلتزم بالمبادئ المتعددة الأطراف الحقيقية ونحمي القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والعدالة والتنمية والمساواة في الحقوق والديمقراطية والاستقلال".