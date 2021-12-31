وقال الدبلوماسى فى إفادة صحفية، معلقا على برقية التهنئة بالعام الجديد التى أرسلها الزعيم الروسي إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، إن "الجانب الصينى يثنى على التصريح الإيجابي للرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون بين بلدينا"- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار إلى أنه "لدينا الكثير من التوقعات فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين روسيا والصين في عام 2022".

وأضاف تشاو ليجيان: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز التعاون العالمي".