وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية، إن القرار اتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور حالتها الصحية وكجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية.

وكانت بارك البالغة من العمر 69 عاما تقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما منذ مارس عام 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ التي تنطوي على صديقة مقربة منها متهمة بالتلاعب بها.

وحصلت بارك على شهادة العفو في مركز سامسونج الطبي بالعاصمة سول عند منتصف ليل الخميس حيث تتلقى حاليا العلاج فيه، ومن المتوقع أن تبقى هناك حتى أوائل فبراير.

وتكون بارك مؤهلة للحماية الأمنية الحكومية ولكنها لا تخضع لامتيازات رئاسية سابقة أخرى، مثل توفير معاشات تقاعدية خاصة للرؤساء المتقاعدين والأمناء الشخصيين، بسبب عزلها عن منصبها أثناء تولي منصب الرئاسة.



