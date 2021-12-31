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"الأوقاف" تفتتح اليوم 18 مسجدا جديدا فى 10 محافظات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 18 مسجدا جديدا فى 10 محافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، منها (11) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (446) مسجدًا، منها (382) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(64) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
والمساجد المقرر افتتاحها هى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو
2. الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3. الإمام البخارى – النمسا - اسنا
4. الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

5. البحرى كوم شريك - كوم حمادة

مديرية أوقاف الشرقية

6. الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بنى سويف

7. زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

8. البهوت – المحلة الكبرى
9. السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية

10. التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط

11. الكبير – عزبة 5 كفر سعد
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية
2. على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

3. الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية

4. بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية

5. العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر

7. القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)

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