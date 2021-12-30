اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تنظم معسكر تثقيفى بالإسكندرية أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:22 م
الأوقاف تنظم معسكر تثقيفى بالإسكندرية أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم معسكر تثقيفى بالإسكندرية أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق صباح اليوم الخميس، فوج المعسكر  التثقيفي لأوائل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية ، والذي يستضيف الفائزين من داخل مصر في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، لافتة إلى أن المعسكر يضم أيضا الفائزين في المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف. 
 
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن برنامج المعسكر بتضمن جوانب علمية وأنشطة ترفيهية وثقافية وزيارة لمكتبة الإسكندرية وبعض المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية. 
 
 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

القرآن الكريم

الاوقاف

اخبار الاوقاف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة