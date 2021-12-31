الأرصاد: تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة والدلتا والوجه البحرى

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت وتكون رعدية أحيانا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.