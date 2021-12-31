الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من تساقط للثلوج على بعض مناطق المملكة

كتب محمد جمال

دعت المديرية العامة للدفاع المدنى بالسعودية الجميع إلى توخّى الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق " الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل " ستتأثر بأمطار متوسطة الى غزيرة، ويتوقع أيضا سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.



وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادى بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدنى المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، حفاظاً على سلامتهم.