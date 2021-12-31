شركات المياه تنجح فى شفط مياه الأمطار من الشوارع بمختلف المحافظات

كتب أحمد حسن

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع مياه الأمطار بمحافظات الوجه البحرى فى الإسكندرية ومطروح والبحيرة ودمياط والشرقية وكفرالشيخ، والقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وصولا إلى بعض مناطق محافظة المنيا، والتى شهدت منذ صباح اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة فى ظل استعدادات الشركات وتمركزات المعدات، وفقًا لخطة الطوارئ والانتشار.

ونجحت شركات المياه والصرف الصحى فى القاهرة والجيزة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى مناطق الساحل وشبرا ورمسيس وغمرة وبعض مناطق مصر الجديدة فى روكسى، والطريق الصحراوى أمام فندق الواحة وشارع ترسا وامبابة، مع متابعة سحب مياه الأمطار فى بعض مناطق الجيزة.

كما تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، منطقة الثروة السمكية، ومنطقة العجمى (شهر العسل ) والتى شهدت أمطار خفيفة ومتوسطة، وتم التعامل مع تجمعات المياه اولا بأول.

ومن جانبه، تابع المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال سحب تجمعات المياه التى تعاملت معها الشركة فى منطقة الطريق الصحراوي أمام الجراري والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة، وانتظام حركة المرور بالشارع الرئيسي المؤدى لميدان أليس الثانية، وشارع الملك حفنى قبلى، وكوبرى محرم بك، وجارى التعامل مع التجمعات فى حينه.

وتابعت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، لفرق الطوارئ و التمركزات أثناء سقوط الأمطار و التعامل معها، مشيرة إلى أنه تم إزالة جميع تجمعات المياه بسبب تساقط أمطار خفيفة، و تواصل الشركة رفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة سقوط الأمطار، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبه، تابع المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال رفع تجمعات مياه الامطار بمراكز المحافظة، مشيرا إلى استمرار فرق الطوارئ رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المنيا من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين والكباري والانفاق وكذلك تشكيل لجنة ادارة ازمات بالشركة تتابع المستجدات باستمرار مع غرفة عمليات المحافظة والخاصة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.

وتابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أعمال شفط المياه بجميع أفرع الشركة ، حيث شهدت المحافظة منذ صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق المختلفة.

وأشار "عامر"، إلى أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.