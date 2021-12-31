استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرار بالمنافذ وتوفيرها بكميات كبيرة:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
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البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ .10 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
الباذنجان العروس 5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيها.
الجوافة 9
بلح بارحى 34 جنيه
.البسلة 10
كمثرى لبنانى 25 جنيه
فاصوليا 10
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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