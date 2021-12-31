اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرار بالمنافذ وتوفيرها بكميات كبيرة:-
 
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎-
‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ .10 جنيه .
 
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.
‎الجوافة 9
‎بلح بارحى 34 جنيه
‎.البسلة 10
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏فاصوليا 10‏
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
‎‏

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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