أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرار بالمنافذ وتوفيرها بكميات كبيرة:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

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‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ .10 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

‎الجوافة 9

‎بلح بارحى 34 جنيه

‎.البسلة 10

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏فاصوليا 10‏

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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