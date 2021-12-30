اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:54 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:07 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة - صورة أرشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،حيث شهدت استقرار بالمنافذ وتوفيرها بكميات كبيرة:

- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيه.

- البصل الأبيض 4 جنيهات.

-

البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

- الكوسة بـ .10 جنيه .

- الجزر بـ 6.5 جنيه.

- الخيار بـ 8 جنيه.

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

الباذنجان العروس 5 جنيه

- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه

- الفلفل الألوان 15 جنيها.

- الليمون بـ 10 جنيها.

الجوافة 9

بلح بارحى 34 جنيه

.البسلة 10

كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏فاصوليا 10‏

تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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