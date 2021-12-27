مصرع عامل وإصابة آخر باختناق إثر تسريب غاز داخل منزلهما في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر اليوم الإثنين، اختناقا، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، صادر عن سخان داخل شقة يقيمان بها بمركز دمنهور بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى دمنهور العام ، كلًا من" أحمد م.ع،" 30 عامًا، عامل بمصنع بسكويت، ومقيم مساكن الأبعادية، جثة هامدة، و" أحمد. ش "32 عامًا عامل بنفس المصنع مصاب باختناق، نتيجة استنشاق غاز سام.



وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت واقعة مأساوية، حيث لقيت شقيقتان مصرعهما اختناقا إثر تسريب غاز داخل منزلهما، وبالفحص تبين قيام موظف بالابلاغ عن العثور على زوجتة وشقيقتها جثتين داخل منزلهما بشارع المعهد الدينى بمنطقة شبرا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.



كما كشفت التحريات الأمنية أن الشقة مكان الواقعة مستأجرة لموظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجتة "م .ا” 54 سنة موظفة كما تبين وجود شقيقتها “ص. أ” 47 سنة ربة منزل وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.



وبسؤال الزوج أكد انه إكتشف مصرع زوجتة وشقيقتها وارجع سبب وفاتهما إلى إستنشاق غاز نتيجة تسربه من سخان المنزل.