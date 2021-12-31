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احمى نفسك.. هل وضع القانون عقوبة للسب والقذف عبر مواقع التواصل؟

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:30 ص
احمى نفسك.. هل وضع القانون عقوبة للسب والقذف عبر مواقع التواصل؟ شعار العدالة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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زادت فى الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى، ووضع قانون العقوبات مبادئ مهمة لمنع جرائم السب والقذف. ويقدم اليوم السابع شروط إثبات جريمة السب والقذف والعقوبات التي يتعرض لها من سب أو تعرض بما لا يجوز التلفظ به لأحد على مواقع التواصل الاجتماعى فى السطور الآتية: 
 
• إثبات جريمة السب على الإنترنت:
- وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.
- وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.
 
• عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي
- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير. 

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