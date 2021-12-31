اليوم السابع
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إيقاف النواب الـ3 لرئيس مدينة كفر الزيات لعدم تواجدهم فى جولة محافظ الغربية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:25 م
إيقاف النواب الـ3 لرئيس مدينة كفر الزيات لعدم تواجدهم فى جولة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بإيقاف النواب الـ3 لرئيس مدينة كفر الزيات عن العمل 3 شهور، أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع خصم نصف الراتب، وذلك لتغيبهم عن أداء العمل اليوم الجمعة، على الرغم من توجيهات المحافظ المشددة بمنع الإجازات خلال موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

 

كان محافظ الغربية قد توجه لمدينة كفر الزيات لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في شفط الأمطار، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس مدير الإدارة المركزية بالمحافظة، والمحاسب علاء بهنسي رئيس المدينة، وفوجئ المحافظ بعدم تواجد نواب رئيس المدينة في الشارع خلال الجولة فأصدر قراره المتقدم.

 

 

 


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