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إيطاليا تسجل أكثر من 144 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:24 م
إيطاليا تسجل أكثر من 144 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت إيطاليا عن تسجيل أكثر من 144 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لخبرعاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا صدرت الخميس، تسبب الفيروس في وفاة 156 شخصاً خلال 24 الماضية، بينما تم الإعلان عن 126 ألفا و888 إصابة مؤكدة جديدة، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجلها إيطاليا منذ انتشار الجائحة.

وبلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية اليوم، 5 ملايين 981 ألفا و428، حصد الوباء أرواح 137 ألفا و274 منهم.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس في إيطاليا، ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 64 ألفا و718، بعد شفاء 22 ألفا و246 بين أمس واليوم.

 

 


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