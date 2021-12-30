إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

كتب: أحمد جمعة

أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا صدرت اليوم الخميس، تسبب الفيروس في وفاة 156 شخصاً خلال 24 الماضية، بينما تم الإعلان عن 126 ألفا و888 إصابة مؤكدة جديدة، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجلها إيطاليا منذ انتشار الجائحة.

وبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية اليوم، 5 ملايين 981 ألفا و428، حصد الوباء أرواح 137 ألفا و274 منهم.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس في إيطاليا، ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 64 ألفا و718، بعد شفاء 22 ألفا و246 بين أمس واليوم.

وأقر مرسوم حكومي إيطالي اليوم الخميس عددا من التدابير للتصدي للمتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا المستجد، يبدأ تطبيقها اعتبارا من 10 يناير المقبل.