اليوم السابع
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إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:00 ص
إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح ميناء نوبيع - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء الخميس، فى تمام الساعة 11:45 نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الامواج من 1.5 الي 2.5متر والرؤية 8 كم وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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