اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:19 م
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى كفر الشيخ

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:12 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى كفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بتسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة فسيخ بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام.
 
تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول 3 مصابين بتسمم غذائي، حيث وصل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف.
 
انتقل عدد من القيادات الأمنية لمستشفى دسوق العام، وتبين إصابة سيدة وبينتيها، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم لوجبه غذائية فاسدة عبارة عن سمك فسيخ، داخل منزلهم بحي النجارين، ليحرر محضر بذلك إداري قسم شرطة دسوق.
 
وتبين أن  جميع المصابين أسرة واحدة مكونة من أم وابنتيها، وهم مروة عبد العزيز الطويل، 22 عاما، نورا عبد العزيز الطويل، 16 عام، إيمان عبدالله عبد القادر، 48 عام، وجميعهم من أسرة واحدة،يتلقون العلاج داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ويجري عمل الفحوصات والأشعات داخل المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، متوقعًا أن يخرج جميع المصابين خلال دقائق قليلة من مستشفى دسوق العام.

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