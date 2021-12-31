إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

وكالات

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، بأن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، مما أدى إلى إصابة طفل برصاصة معدنية في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى في قلقيلية، فيما أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانياً، والعشرات بحالات اختناق.

من ناحية أخرى، استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة.

كان الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) أصيب بجروح حرجة.. وقالت مصادر طبية، إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشاب تعد إمعانا في سياسة القتل لأجل القتل، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.