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أول صلاة جمعة بالحرمين بعد إعادة تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:45 م
أول صلاة جمعة بالحرمين بعد إعادة تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.. صور صلاة الجمعه فى الحرم
كتب إيهاب محمد

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أدى المصلون اليوم أول صلاة جمعة في الحرمين الشريفين بعد قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتحوراته الأخيرة، وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين اعتبارًا من السابعة من أمس الخميس 30 ديسمبر، حرصًا على صحة قاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين.

 

حساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر
حساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر

 

ونشر الحساب الرسمي لشؤون الحرمين على تويتر، العديد من الصور التي تظهر التباعد الاجتماعى والالتزام من جانب المواطنين.

وأفادت رئاسة شئون الحرمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بأنه تم تخصيص مسارات خاصة للمصلين، مجهزة بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف، مع تطبيق التباعد الجسدي، وذلك حرصًا على سلامة الجميع، وضاعفت كافة أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمرافق التابعة له، حيث يعقم المسجد الحرام عشر مرات يوميًا.

خطبة الجمعه
خطبة الجمعه

 

تضرع المصلين فى الحرم
تضرع المصلين فى الحرم

 

الالتزام بالاجراءات الاحترازية
الالتزام بالاجراءات الاحترازية

 

الالتزام بالكمامات
الالتزام بالكمامات

 

صلاة الجمعة فى الحرمين
صلاة الجمعة فى الحرمين

 

واتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير جميع الخدمات.

 

وشهدت صلاة الجمعة اليوم التزامًا من جانب المصلين والمعتمرين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، وسط متابعة من الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

 

وأهابت الرئاسة العامة بالجميع الانتباه إلى ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكلٍ مستمر، والتعاون مع منسوبيها ومنسوباتها والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، والالتزام بأوقات الدخول والخروج، لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة، لتأدية عباداتهم ومناسكهم بكل سهولة ويسر.


صلاة الجمعه

الحرمين

التباعد الاجتماعي

الحرمين الشريفين

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