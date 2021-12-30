وأفادت رئاسة شئون الحرمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بأنه تم تخصيص مسارات خاصة للمصلين، مجهزة بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف، مع تطبيق التباعد الجسدي، وذلك حرصًا على سلامة الجميع، وضاعفت كافة أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمرافق التابعة له، حيث يعقم المسجد الحرام عشر مرات يوميًا.

كما تهيب الرئاسة العامة بالجميع الانتباه إلى ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكلٍ مستمر، والتعاون مع منسوبيها ومنسوباتها والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، والالتزام بأوقات الدخول والخروج، لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة، لتأدية عباداتهم ومناسكهم بكل سهولة ويسر.