اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:03 م
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أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:33 ص
أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصد تلفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة، هطول أمطار مابين متوسطة وخفيفة على أنحاء مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وهبوب رياح، وسماء ملبدة بالغيوم، وتوقف حركة الملاحة البحرية والصيد في مياه البحر المتوسط، وميناء البرلس وبوغاز البرلس.
 
وهطلت الأمطار المتوسط شمال المحافظة وخاصة على مدن وقرى المحافظة البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، وأمطار خفيفة على مدن المحافظة،ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار المتقطعة.  
 
ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة ولا مديرية الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية وقوع حوادث إلا حادثة واحدة راح ضحيتها شاب وأصيب آخر، لسوء الأحوال الجوية، ورست أكثر من 1300 سفينة بميناء البرلس وعلى ضفاف بحيرة البرلس وبالقرى مطوبس المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.
 
 
أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ
أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

امطار

هيئة الارصاد المصرية

حركة الملاحة

ميناء البرلس

بوغاز البرلس

فصل الشتاء

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