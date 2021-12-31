أمطار خفيفة ورياح شديدة وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

هطول أمطار مابين متوسطة وخفيفة على أنحاء مدن وقرى رصد تلفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة،أمطار مابين متوسطة وخفيفة على أنحاء مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، وهبوب رياح، وسماء ملبدة بالغيوم، وتوقف حركة الملاحة البحرية والصيد في مياه البحر المتوسط، وميناء البرلس وبوغاز البرلس.

وهطلت الأمطار المتوسط شمال المحافظة وخاصة على مدن وقرى المحافظة البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، وأمطار خفيفة على مدن المحافظة،ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار المتقطعة.

ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة ولا مديرية الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية وقوع حوادث إلا حادثة واحدة راح ضحيتها شاب وأصيب آخر، لسوء الأحوال الجوية، ورست أكثر من 1300 سفينة بميناء البرلس وعلى ضفاف بحيرة البرلس وبالقرى مطوبس المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.