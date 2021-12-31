أمريكا تسجل أعلى نسبة دخول للأطفال في المستشفيات بسبب متحور أوميكرون

كتب أحمد عبد الرحمن

سجلت أمريكا أعلى نسبة دخول للأطفال في المستشفيات بسبب متحور أوميكرون، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تأثير متغير كورونا وسوء الأحوال الجوية على سير الرحلات الجوية خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد حول العالم، وقالت إن وضع شركات الطيران انقلب رأسا على عقب مما اضطرها لتغيير خططها.

وقالت الصحيفة إن شركات الطيران ربما اعتقدت أن مشاكلها الوبائية انتهت في الخريف مع انحسار موجة فيروس كورونا وبدء المسافرين للتحليق بشكل متزايد في السماء، لكن تصاعد الفيروس مرة أخرى مدفوعا بمتغير "كورونا" بالتزامن مع العواصف الشتوية ترك شركات الطيران وركابها في حالة من الفوضى أثناء الإجازة.