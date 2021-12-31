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نيويورك تايمز: أوميكرون والعواصف يزيدان من أوجاع قطاع الطيران فى أمريكا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:38 م
نيويورك تايمز: أوميكرون والعواصف يزيدان من أوجاع قطاع الطيران فى أمريكا مطارات
كتبت رباب فتحى

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ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تأثير متغير كورونا وسوء الأحوال الجوية على سير الرحلات الجوية خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد حول العالم، وقالت إن وضع شركات الطيران انقلب رأسا على عقب مما اضطرها لتغيير خططها.

وقالت الصحيفة إن شركات الطيران ربما اعتقدت أن مشاكلها الوبائية انتهت في الخريف مع انحسار موجة فيروس كورونا وبدء المسافرين للتحليق بشكل متزايد في السماء، لكن تصاعد الفيروس مرة أخرى مدفوعا بمتغير "كورونا" بالتزامن مع العواصف الشتوية ترك شركات الطيران وركابها في حالة من الفوضى أثناء الإجازة.

ومع عطلة نهاية الأسبوع للعام الجديد، عندما تبدأ رحلات العودة ، ألغت شركات الطيران أكثر من 1000 رحلة يوميًا إلى الولايات المتحدة أو منها أو داخلها.

وتقول شركات النقل وموظفوها إن الفصل الأخير من الوباء، والمتمثل فى متغير "أوميكرون"، قد أثر بعمق في القدرة على تشغيل الرحلات الجوية، على الرغم من أن الغالبية العظمى من أفراد الطاقم تم تطعيمهم.

وقال أنجيلو كوكوزا، مدير التنظيم في اتحاد عمال النقل، الذي يمثل مضيفين الطيران في إحدى شركات الطيرانلم أر قط انهيارًا كهذا في حياتي، لا يمكنهم مواكبة عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم".

وكانت الشركة واحدة من أكثر شركات الطيران تضررًا، حيث ألغت 17 بالمائة من رحلاتها يوم الخميس ، وفقًا لموقع بيانات السفر الجوي FlightAware. وقالت الشركة ، الأربعاء ، إنها ستقطع نحو 1280 رحلة جوية حتى منتصف يناير ، مستشهدة بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الشمال الشرقي ، حيث تتركز عملياتها وطواقمها.

ثم كان هناك الطقس ، الذي كان دائمًا عنصرًا متقلبًا في السفر لقضاء العطلات ولكنه كان صعبًا بشكل خاص في الأيام الأخيرة - لا سيما في شمال غرب المحيط الهادئ ، حيث تسبب تساقط الثلوج بغزارة وانخفاض درجات حرارة بشكل قياسى في منع الطائرات من التحليق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

 

 

 


اوميكرون

عطلات عيد الميلاد

عطلات العام الجديد

الكريمساس

العواصف الجوية

الولايات المتحدة

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