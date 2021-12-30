67 ألف حالة كورونا × 24 ساعة بولاية نيويورك.. وصحيفة: زيادة 64% بمعدل الإصابات

كتبت: نهال أبو السعود

سجلت ولاية نيويورك الامريكية يوم الأربعاء أعلى مستوى من الإصابات الجديدة لوباء كورونا عند 67 الف حالة بزيادة قدرها 64 في المائة في 24 ساعة ، وسط ارتفاع في الآونة الأخيرة في أرقام الاختبارات بسبب متحور اوميكرون الجديد.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، يخضع المزيد من الأشخاص لاختبارات الكشف عن كورونا بينما تتجمع العائلات لقضاء العطلات ، ومع تهديد متغير الجديد شديد العدوى بالولايات المتحدة.

في نيويورك ، تم الإبلاغ عن أكثر من 362،500 نتيجة اختبار ، بمعدل إيجابي قدره 18.5 في المائة ، وفقًا لتحديث كوفيد -19 الخاص بالحكومة كاثي هوشول، وقال هوشول في بيان "مع اقترابنا من العام الجديد ، من المهم للغاية ألا نتوانى عن حذرنا في معركتنا ضد الوباء".

وأضاف: "دعونا نجعل من قرارنا الجماعي للعام الجديد أن نترك كورونا في الماضي. لدينا الأدوات ونعرف ما الذي ينجح - ارتداء الأقنعة والتطعيم والتعزيز وتوخي الحذر في التجمعات الكبيرة ، خاصة في نهاية هذا الأسبوع ".

أبلغت حكومة الولاية أيضًا عن 97 حالة وفاة بسبب COVID-19 ، وهي المرة الأولى منذ شهور التي تشهد فيها الولاية عددًا يوميًا من الوفيات يقترب من 100، كما ارتفعت حالات الاستشفاء. في حين تمكنت بعض المستشفيات من إدارة الزيادة في معظمها بسبب متغير أوميكرون الذي أدى إلى ظهور أعراض أكثر اعتدالًا للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ، إلا أنها زادت بنسبة 10 في المائة في اليوم الأخير ، لتصل إلى حوالي 6700 على مستوى الولاية.

اعتبارًا من يوم الأربعاء ، تم تطعيم 82 بالمائة من سكان نيويورك البالغين بشكل كامل ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.