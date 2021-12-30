وكيل صحة الدقهلية يناقش الخطة والاستعداد لمبادرة "حياة كريمة"

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا بمديرى الإدارات الصحية، لمناقشة الخطة المقبلة والاستعداد اللازم لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي، والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمهندسة شيماء صادق منسق حياة كريمة بالمحافظة.

و تناول الاجتماع مناقشة مقاييس ومعايير الإنشاءات للوحدات، وتحديد احتياجات كل قرية وموقف أراضى أملاك الدولة بها طبقا لخرائط التوزيع الجغرافى المرسلة من مجلس الوزراء، والتى تم على أساسها التخطيط الصحى مع الالتزام بنوع المنشأة من حيث كونها وحدة أو مركز طب اسرةوذلك طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل لامكانية استغلالها فيما يعود بالنفع والفائدة على مواطنى محافظة الدقهلية.

وأكد مكى على ضرورة استعداد كل إدارة صحية وتجهيز ملف كامل للوحدات ومراكز طب الأسرة، عن الحالة الإنشائية والمساحة الكلية لكل وحدة، أو مركز طب أسرة وعدد المنشآت المطابقة للمعايير، مع الالتزام بابعاد المساحات التى تم إرسالها من وزارة الصحة والتنسيق مع المحافظة لتوفير قطع الأراضى بالمساحات والأبعاد المطلوبة.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف تنمية الريف المصرى من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والعمل على تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية.