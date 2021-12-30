"صحة الدقهلية": فحص 200 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الكشف على حوالي 200 ألف مولود، منذ بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعاف السمع من المواليد، كما تم إحالة المصابين من الأطفال على مستوى المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والمتابعة إما لعمل سماعة أو زراعة قوقعة من خلال 140 نقطة مسح داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بالدقهلية.

وأكد أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة آلالاف الجنيهات مجانًا، مضيفا أنه يتم التشخيص الملائم في خلال 3 أشهر من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

وأشار إلى أنه إذا ثبت إصابة الطفل بضعف سمع ولم تنجح محاولات العلاج سيتم تجهيزه لعملية زرع القوقعة لحين اتخاذ قرار الجراحة عند سن عام.