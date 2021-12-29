وزارة التعليم تكرم مراكز التطوير التكنولوجى بتعليم دمياط

دمياط معتز الشربينى

أقامت اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تكريم مراكز التطوير التكنولوجى على مستوى الجمهورية على ما تم بذله من مجهودات وأعمال تشغيل منظومه تطوير التعليم خلال العام 2021.

حضر الاحتفال الدكتور "رضا حجازى" نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور "أحمد ضاهر" نائب الوزير للتطوير التكنولوجى و "محسن عبد العزيز" رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووليد الفخراني" مدير عام البنية التكنولوجية.

وخلال الحفل تم تكريم عادل محمد شميس مدير مركز التطوير التكنولوجى بدمياط، وتسلم شهادات التكريم الخاصة بالتطوير التكنولوجى بالإضافة إلى شهادات الإدارات التعليمية.

وبدوره، هنأ الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عادل شميس وفريق عمله بالمركز والإدارات التعليمية والمدارس متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.