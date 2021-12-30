جاء ذلك في تصريحات له أوضح خلالها أنه تابع مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة البرتقال التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت.

وأضاف الوزير أنه تواصل مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر عن إحباط عملية التهريب أمس عبر ميناء بيروت البحري .

وفي السياق ذاته، بعث الوزير مولوي برقية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح لتهنئته على توليه منصبه الجديد في وزارة الداخلية.