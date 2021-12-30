اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة خارجية ألمانيا: لن أحضر أولمبياد بكين لأسباب شخصية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:53 م
وزيرة خارجية ألمانيا: لن أحضر أولمبياد بكين لأسباب شخصية أولمبياد بكين
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها لن تحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المقررة في العاصمة الصينية بكين في  فبراير المقبل، كما اتخذت وزيرة الداخلية نانسي فيزر قرارا مماثلا.
 
وقالت بيربوك في تصريحات صحفية: أنا مشجعة متحمسة للرياضة، لكن في هذه المرة لن أذهب بالتأكيد إلى بكين ، وفي الماضي، لم يكن من الشائع أيضا لوزراء الخارجية أن يذهبوا. 
 
 وأضافت بيربوك أن هذا قرار شخصي لها وأن ألمانيا لا تزال تسعى إلى موقف مشترك مع شركائها في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمقاطعة دبلوماسية محتملة للدورة الأولمبية.
 
وأعلن ستيف ألتر المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم أن الوزيرة نانسي فيزر، التي تشمل حقيبتها الوزارية أيضا شؤون الرياضة، لن تحضر أولمبياد بكين أيضا. وقال ألتر :وزيرة الداخلية الاتحادية قررت عدم السفر إلى بكين، لأسباب تتعلق بالوباء فقط".
 
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل قبل أسابيع أنها لن ترسل أي ممثلين رسميين إلى الصين لحضور الأولمبياد، مرجعة السبب في ذلك إلى وضع حقوق الإنسان في الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، كذلك قررت أستراليا ونيوزيلندا وكندا وبريطانيا عدم إرسال ممثلين رسميين إلى أولمبياد بكين.
 
وواجهت القيادة في الصين انتقادات بشأن تعاملها مع الأقليات مثل أقلية الأيجور وسكان التبت، وكذلك بسبب قمع الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ وتوجيه تهديدات إلى تايوان.
 
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد وصف المقاطعات السياسية للأولمبياد الشتوي في بكين بأنها "غير مقبولة وخاطئة"، وذلك في المؤتمر السنوي الذي عقده مؤخرا. وقال بوتين :"نحن دائما ضد تسييس الرياضة،  ويعتزم بوتين السفر إلى بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في فبراير.
 
ولم يتضح بعد ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس سيسافر إلى بكين أم لا. لكن عادة لم يكن مستشار ألمانيا يحضر الدورات الأولمبية، وإنما من المعتاد حضور وزير الداخلية كممثل عن الحكومة نظرا لأن الحقيبة الوزارية له تتضمن شؤون الرياضة.
 

المانيا

بكين

اولمبيات بكين

اقلية الايجور

تايوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة