وحدة صحة الأسرة بالمراشدة قنا تستقبل المواطنين للكشف والعلاج

وأوضح خلاوي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة الصحية استقبلت المواطنين لتلقي الخدمات الطبية من كشف طب الأسرة، والعلاج، ومعمل التحاليل الطبية، والطوارئ بالوحدة الصحية بالمشروع الأوروبى بقرية المراشدة.

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها “مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين“، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من “وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان“ حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.

كما زار الرئيس السيسي، نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة 1200 م2، حيث تم رفع كفاءته بالكامل، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي، وتوفير إستراحة مُصممة للأطباء وأخرى مُصممة للتمريض.