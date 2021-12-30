اليوم السابع
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هل تؤثر موجة البرد الحالية على الخضر والفاكهة؟.. الشعبة تجيب

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 ص
هل تؤثر موجة البرد الحالية على الخضر والفاكهة؟.. الشعبة تجيب خضروات ـ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن موجات الصقيع الحالية أثرت على أسعار بعض الخضروات مثل الكوسة التي ارتفعت إلى مستويات تقترب من 8 جنيهات، مشيرا إلى أن أغلب الأنواع تسجل استقرار ملحوظ خلال الفترة الحالية.

سعر الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.

استقرار الأسعار هذه الفترة يعود لضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، والتراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .

أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.


أسعار الخضروات

الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

اخبار الاقتصاد

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