اليوم السابع
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ندوة عن "التحول الرقمى" بمحلة سبك ضمن حياة كريمة فى المنوفية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:46 م
ندوة عن "التحول الرقمى" بمحلة سبك ضمن حياة كريمة فى المنوفية مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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استقبلت قرية محلة سبك التابعة للوحدة المحلية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، سادس الندوات التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتى تم إقامتها بمقر مركز الإرشاد الزراعي بالقرية، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية، بحضور المهندس محمد صلاح أخصائي المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس علي عبد السلام أخصائي التدريب بالوزارة، ورانيا محمد سامح رئيس الوحدة المحلية سبك الأحد، وعدد من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين وعدد من طلاب المدارس والجامعات والخريجين والشباب بقرية محلة سبك وقري الوحدة المحلية سبك الأحد.

 

وخلال الندوة تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة أهمها كيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية وإستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكتروني لهذه الخدمات،كما تم توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي بإعتباره التوجة الرئيسي للدولة في الوقت الحالي، كما تم استعراض كافة الدورات التدريبية المجانية التي تمنحها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لرفع الوعي الفكري والثقافي لدي المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

من جانبه، وجة سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم علي حضورها لمواكبة عصر جديد قائم علي التحول الرقمي وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قري مركز أشمون.


محافظة المنوفية

مركز أشمون

حياة كريمة

التحول الرقمى

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اخبار المنوفيه

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