نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعى بمديرية الطب البيطرى بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والتحسين الوراثى لها والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة، مشيداً بما تقدمه مديرية الطب البيطرى بالمحافظة من خدمات خاصة القوافل البيطرية المجانية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز وقرى المحافظة لتقديم التلقيح الاصطناعى والتوعية والعلاج بالمجان للمواطنين بالقرى والنجوع خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية.

وفى هذا السياق قام اللواء الدكتور إيهاب صابر نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة ورئيس صندوق التأمين على الماشية بتفقد إدارة التلقيح الاصطناعى وماكينة إنتاج النيتروجين السائل فضلاً عن تفقد مركز حفظ السائل المنوى المجمد بالمديرية للاطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطة الموضوعة وفقاً للجدول الزمنى المقرر مع مراعاة الضوابط والمواصفات الخاصة بجودة الأعمال رافقه خلال الجولة الدكتور على عبدالفتاح مدير الإدارة التلقيح الاصطناعى ووكيل مديرية الطب البيطرى بأسيوط وعدد من القيادات البيطرية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تم الإطلاع على استراتيجية العمل بالادارة والأنشطة التى تم تنفيذها خلال عام 2021 نظراً لأهمية التحسين الوراثى والسبل المتاحة لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن محافظة أسيوط من المحافظات المتميزة فى التلقيح الاصطناعي.