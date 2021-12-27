رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين بأسيوط

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أهمية شن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين شرطة المرافق ومسئولي المرافق والاشغالات ورؤساء المراكز والأحياء لمنع انتشار الاشغالات، وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، مشدداً على استمرار تلك الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الإنضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.



وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع بنطاق الحي في مقدمتها شارع رياض، وذلك بمشاركة ذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق ،ورشاد محمود مسئول الاشغالات بالحي وقسم الاشغالات برئاسة مسلم ماضي، وبالتعاون مع شرطة المرافق وباستخدام معدات الحي، لافتاً إلى رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات حيث تم إزالة لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد، مشيراً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتخفيف حدة الزحام بكافة مناطق المحافظة، بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.