اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:40 ص
أكرم القصاص
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مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين ويهاجمون قرية بنابلس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:01 ص
مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين ويهاجمون قرية بنابلس مستوطنون اسرائيليون _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أطلق مُستوطنون إسرائيليون، النار صوب منازل المقدسيين فى حى الشيخ جراح المُهدد سكانه بالتهجير شرق القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال طفلا.

 

وقال شهود عيان إن المستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائى وكثيف صوب منازل المقدسيين بالحي؛ رغم تواجد قوات الاحتلال على المدخل الغربى له واعتقلت قوات الاحتلال الطفل أنس جعبرى (13 عامًا) من الحي.

 

وفى محافظة نابلس الشمالية، هاجم مستوطنون، قرية اللبن الشرقية، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية.

 

وقال رئيس مجلس القرية يعقوب عويس فى تصريح صحفى إن عشرات المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسى وشرعوا باستفزاز سكانها، تحت حماية قوات الاحتلال، التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة مباشرة بالكتف.

 

وأضاف أن شبان القرية ورجالها على جاهزية تامة للتصدى للمستوطنين اذا ما حاولوا دخول القرية.

 

وتشهد المُحافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.

 

 


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