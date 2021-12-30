"مياه المنوفية": رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوي فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات المجهزه مسبقا لمواجهة الامطار وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية .

وأوضح ،أنه جرى مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح ، والمعدات في المحاور الرئيسية بالمحافظة وتواجد مديرين الإدارات في كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والمتابعة الميدانية.