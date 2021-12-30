اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:00 ص
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ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس احتفالا بالعام الجديد.. فيديو

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:00 ص
ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس احتفالا بالعام الجديد.. فيديو ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله احتفال محافظة الأقصر بالميادين والشوارع برأس السنة الميلادية بنشر أشجار الكريسماس لتزين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2022، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وفى هذا الصدد، سادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبرى بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسى المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاءً وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2022.

ويقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحة بالأقصر، إنه فى مفاجأة جميلة منذ أيام اكتست شوارع الأقصر والميادين الكبرى بالزينة وأشجار الكريسماس ابتهاجاً بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث إن ذلك يساهم في رسم البهجة والفرحة بين السياح خلال تواجدهم بالمدينة الأثرية الأولى في العالم.

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الفنادق الثابتة والعائمة بمدينة الأقصر انطلقت في الاستعداد على قدم وساق لاستقبال السياح الأجانب والمصريين خلال احتفالات العام الجديد 2022، وذلك عبر تجهيز الغرف والمطاعم وقاعات الحفلات، عبر وضع صور وأشجار الكريسماس فى مداخل ومخارج الفنادق مع استقبال الأفواج السياحية، موضحاً أن نسب الإشغال بالفنادق خلال تلك الأيام تفوق الـ80% مع قدوم احتفالات العام الميلادى الجديد.

ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس (1)
 

 

ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس (2)
 

 

ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس (3)
 

 

 


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