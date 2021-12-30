ميادين وشوارع وفنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس احتفالا بالعام الجديد.. فيديو

وفى هذا الصدد، سادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبرى بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسى المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاءً وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2022.

ويقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحة بالأقصر، إنه فى مفاجأة جميلة منذ أيام اكتست شوارع الأقصر والميادين الكبرى بالزينة وأشجار الكريسماس ابتهاجاً بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث إن ذلك يساهم في رسم البهجة والفرحة بين السياح خلال تواجدهم بالمدينة الأثرية الأولى في العالم.



ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الفنادق الثابتة والعائمة بمدينة الأقصر انطلقت في الاستعداد على قدم وساق لاستقبال السياح الأجانب والمصريين خلال احتفالات العام الجديد 2022، وذلك عبر تجهيز الغرف والمطاعم وقاعات الحفلات، عبر وضع صور وأشجار الكريسماس فى مداخل ومخارج الفنادق مع استقبال الأفواج السياحية، موضحاً أن نسب الإشغال بالفنادق خلال تلك الأيام تفوق الـ80% مع قدوم احتفالات العام الميلادى الجديد.