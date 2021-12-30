ميادين وشوارع الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس للاحتفال بالعام الجديد 2022

الأقصر – أحمد مرعى

تحتفى محافظة الأقصر السياحية والأثرية فى الميادين والشوارع بقدوم رأس السنة الميلادية، وذلك بنشر أشجار الكريسماس لتزيين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2022، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وفى هذا الصدد سادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسى المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاء وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2022.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حالة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة، استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التى تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفورى حال وقوع أية مشكلات للسياح.

ومن جانبه صرح محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، أنه يجرى حالياً الاستعداد على قدم وساق للتجهيز لاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، حيث يجرى التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحى متنوع مع اقتراب الاحتفالات ودخول الموسم السياحى الشتوى رسمياً، وذلك عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينية بالشورع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسى النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولى ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الأثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.

وأضاف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعداد بكافة الفنادق حالياً لموسم أعياد رأس السنة واحتفالات الكريسماس، حيث إنه من المتوقع خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس، أن تشهد محافظة الأقصر طفرة سياحية كبيرة، خاصة فى ظل خضوع المحافظة لعملية تجميل موسعة جاء فى مقدمتها تجميل منطقة كورنيش النيل ليصبح تحفة معمارية مميزة أثارت البهجة بين الشعب الأقصرى والأجانب الذين يزورون مصر حالياً، حيث إن الموسم السياحى هذا العام من المتوقع أن يكون الأفضل عن السنوات الماضية، والأكثر إقبالاً من جانب السائحين الذين حرصوا على زيارة مصر والإستمتاع برحلة شتوية دافئة بالأقصر.



احتفال السياح بزينة الكريسماس بالفنادق



احتفالات الفنادق بقدوم الكريسماس



اشجار الكريسماس داخل الفنادق



اشحار الكريسماس فى الفنادق



التجميل والزينة داخل الفنادق



الزينة والتجميل داخل الفنادق بالكريسماس



الزينية بالعام الجديد تبهر السياح



السياح يستمتعون بالفنادق مع قدوم العام الجديد



السياح ينبهرون بزينة الكريسماس



الفنادق بالأقصر تتزين لقدوم العام الجديد



تجهيزات الفنادق للعام الجديد



تزيين الفنادق بأشجار الكريسماس



جانب من أشجار الكريسماس بالفنادق



جانب من الزينة فى الفنادق بالأقصر



جانب من توافد السياح للفنادق بالاقصر



جانب من زينة الكريسماس بالأقصر



جانب من زينة الكريسماس بالفنادق



زينة الكريسماس فى الاقصر



زينة الكريسماس فى فنادق الأقصر



محافظ الأقصر يرفع درجة الإستعداد لخدمة الأفواج السياحية



مدير شركة سياحة يكشف تفاصيل الاستعداد لرأس السنة



مسئول فندق يتحدث عن زينة الكريسماس



ميادين وشوارع الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس



نائب المحافظ انتعاشة بحركة السياحة قبل الكريسماس