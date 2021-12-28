أطفال وشباب يوزعون الهدايا والورود على السياح فى معبد الأقصر بزى "بابا نويل"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد معبد الأقصر زيارة مميزة من شباب وأطفال بالأقصر يرتدون ملابس بابا نويل للاحتفال بقرب رأس السنة الميلادية بين السياح من حول العالم، حيث قاموا بتوزيع الهدايا والورود على الزوار من مختلف أرجاء العالم خلال تواجدهم بالأقصر، لإضفاء أجواء من البهجة والمحبة مع قدوم العام الجديد 2022.

ويقول أحمد عربي مدير عام معبد الأقصر، أنه استقبل المعبد اليوم زيارات مميزة من الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعالم الآثرية بالأقصر، كما استقبل المعبد زيارة لشباب وأطفال يرتدون ملابس بابا نويل وقاموا بحسن استقبال السائحين من حول العالم ووزعوا عليهم الهدايا والورود للمشاركة بالاحتفال بقدوم العام الجديد 2022 بأجواء مبهجة للسائحين.