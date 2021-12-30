اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:43 م
أكرم القصاص
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موسكو تستضيف اجتماع ترويكا بلس بشأن أفغانستان

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:00 م
موسكو تستضيف اجتماع ترويكا بلس بشأن أفغانستان لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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أعلن الممثل الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن بلاده ستستضيف اجتماع /ترويكا بلس/ بشأن أفغانستان في يناير 2022 والذي ستتم دعوة الولايات المتحدة والصين وباكستان إليه.

وكانت باكستان قد استضافت -وفي وقت سابق- اجتماع ترويكا بلس الذي ركز على قضايا أفغانستان كما تمت دعوة سلطات طالبان لحضور الاجتماع.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة طالبان ستتم دعوتها لحضور الاجتماع.

في غضون ذلك، رد المندوب الروسي الخاص على القواعد الجديدة التي أعلنت عنها ما يسمى بوزارة "طالبان لتعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة"، ووصفها بالغباء.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أنه لا يسمح للنساء اللاتي ليس لديهن أقارب من الذكور بالسفر في السيارة لمسافة تصل إلى 45 ميلا.
ويُطلب من السائقين عدم ركوب النساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإسلامي تماما.

تأتي تلك القيود في الوقت الذي لم يتم فيه الاعتراف بطالبان ولا تزال سلطاتها مدرجة في القائمة السوداء من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

لافروف

روسيا

أفغانستان

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