موريتانيا: تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا فى حملة التطعيم الجديدة

نواكشوط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا خلال حملة التطعيم الجارية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن أكثر 41 ألف شخص تلقو الجرعة الأولى، وأن أكثر من 35 ألفا تلقوا الجرعة الثانية، وأن أكثر من 3 آلاف شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقررت الصحة الموريتانية بالتزامن مع هذه الحملة إجراء مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 سنة.

وعبأت السطات لهذه الحملة أكثر من مليونى جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتسعى وزارة الصحة الموريتانية ضمن خطتها للقضاء على كورونا فى البلاد، إلى تلقيح 60 فى المائة من السكان. وتقول الوزارة إنها تسعى لتطعيم أكثر من 60 فى المائة من السكان.