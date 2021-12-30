اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:18 ص
أكرم القصاص
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موريتانيا: تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا فى حملة التطعيم الجديدة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:04 ص
موريتانيا: تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا فى حملة التطعيم الجديدة التلقيح ضد كورونا _ صورة أرشيفية
نواكشوط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا خلال حملة التطعيم الجارية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن أكثر 41 ألف شخص تلقو الجرعة الأولى، وأن أكثر من 35 ألفا تلقوا الجرعة الثانية، وأن أكثر من 3 آلاف شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقررت الصحة الموريتانية بالتزامن مع هذه الحملة إجراء مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 سنة.

وعبأت السطات لهذه الحملة أكثر من مليونى جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتسعى وزارة الصحة الموريتانية ضمن خطتها للقضاء على كورونا فى البلاد، إلى تلقيح 60 فى المائة من السكان. وتقول الوزارة إنها تسعى لتطعيم أكثر من 60 فى المائة من السكان.

 


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