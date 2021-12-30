مصرع موظف اصطدمت به سيارة أثناء استقلاله دراجة نارية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقي موظف مصرعه، فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية كان يستقلها، حيث اصطدمت به فسقط على الأرض واصطدمت به سيارة أخرى وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "م.م.ا" 36 عاما، موظف، جثة هامدة إثر حادث تصادم.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى كان يستقل دراجة خلف زميله وأثناء سيرهما اصطدمت بهما سيارة ميكروباص فسقط على الأرض فجاءت سيارة أخرى نقل ثقيل وصدمته مرة أخرى، ما أدى إلى وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وجرى ضبط السيارتين وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة فتولت التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.