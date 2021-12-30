مشروعات خدمية بالقنايات فى الشرقية ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفة 4.1 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد العوضى رئيس مدينة القنايات بالشرقية، أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد أدوات و مهمات لإناره شوارع المدينة و المناطق المحرومة و العزب التابعة للمدينة بتكلفة 300 ألف جنيه.

ولتحسين البيئة تم توريد لودر مفصلى 1م سعه القادوس 68 حصان محرك ديزل وتوريد سيارة مكنسه سعه 5م محرك ديزل 4 سلندر رباعى الأشواط القدره لا تقل 150 حصان بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و700 ألف جنيه و تركيب كاميرات مراقبه للدور الثالث والرابع والخامس بمبنى مجلس المدينة القنايات بتكلفة 100 ألف جنيه كما أنه جارى توصيل الغاز الطبيعى للمدينة بنسبه تنفيذ 60٪ لتوصيل الخدمة إلى 12 ألف مواطن من أهالى المدينة.

وأضاف انه إستخدام معدات المدينة من النقطة الوسيطه إلى المدفن الصحى بالغار، فيتم رفع 20 طن قمامه يومياً بإجمالى 7 ألاف و300 طن سنوياً ، و قامت رئاسة المدينة برفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة و بالإحلال و تجديد الكشافات القديمه بكشافات جديده و تجميل و دهان 1250 عمود إناره و عمل ليد عليها بالألوان الأبيض و الأزرق كما تم تشجير و زراعه 1500 شجره بشارع البحر المردوم – طريق القنايات الزقازيق و دهان البلدورات بالألوان الأبيض و الأسود على طول الطريق العام الزقازيق / القنايات ، فتمكنت رئاسة مدينة القنايات من تحرير محاضر للمخالفين بواقع 119 محضر اشغال خلال شن الحملات المستمرة بواقع 16 حمله إشغال وازاله 67 حاله إشغال بالإضافة إلى إزاله 219 اعلان مخالف حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

تحرير 20 محضر غلق لمنشآت تم إدارتها بدون ترخيص، و تحرير 6 محاضر غلق إدارى لمراكز للدورس الخصوصية بدون ترخيص و تم توقيع الغرامه المالية المقررة على أصحابها وتطبيق القانون بكل حزم.

شنت رئاسة مدينة القنايات حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدى على أراضى زراعيه و7 حالات تعدى على أملاك الدولة خلال الموجه 18 وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.